VIDEO ⟩ Isetehtud raketiga kosmosesse läinud lamemaalane hukkus otse-eetris

Pärast mitmeid ebaõnnestumisi jõudis skandaalne lamemaalane «Mad» Mike Hughes lõpuks nii kaugele, et startis maapinnalt oma «auru jõul töötava» raketiga avakosmose poole.

Kaugele ta kahjuks ei jõudnud. Reaalajas üle kantud videole jäi mehe võrdlemisi ebastabiilne lend mõnesaja meetri kõrgusele. Seejärel said aga füüsikaseadused masinast võitu ning 64 -aastane Hughes sai isetehtud lennumasinaga alla kukkudes surma.

Hughes'i esindaja Darren Shuster kinnitas, et ei olnud Kalifornias toimunud stardi juures. TMZle kinnitas aga just tema Hughes'i hukkumist. Shusteri teatel oli pikaajaline klient ainus omalaadne inimene.

Hughes'i katsetused algasid juba aastaid tagasi. Temast on isegi dokfilm tehtud.

Hughes oli stardi suhtes väga positiivselt meelestatud. Tema eesmärk oli võimalikult lähedale jõuda Karmani joonele ja näha oma silmaga, milline Maa on. 100 kilomeetri kõrgusel asuv kokkuleppeline piir lahutab avakosmost ja atmosfääri. Lamemaalased usuvad, et Maa kerakujulisus on tegelikult NASA pettus.