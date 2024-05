Silvia Ilvese peigmees Kristo: oleme Silviaga koos tänu tahtest üksteist mõista

Hiljaaegu kolis armastatud muusik Silvia Ilves uude elukohta. «Just Kristo oli see, kes aitas mul suures osas kolida. Ilma temata poleks see olnud võimalik,» räägib Silvia mehest, kellega sidus teda kõigepealt sõprus ja alles siis armastus.

«Me olime tõesti suvest saadik kõigepealt head sõbrad ja siis see kuidagi läks spontaanselt ja harmooniliselt nii, et meist sai midagi enamat. Kristo ei ole mees, kellega käia punasel vaibal eputamas, vaid ta on pigem mees, kes on kulisside taga toeks,» kirjeldab Silvia oma suhet, mis muutus aga hiljuti keeruliseks.