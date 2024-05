KLÕPS Naisega tülli läinud tallinlane palus kallimalt andeks tavatu žestiga: alguses loomulikult ehmusin

Ettevõtte juhiabi Kati Kohv täpsustas toimetusele, et mainitud sündmus leidis aset 22. märtsil. «Meie müügimehele helistas murelik noormees, kes tahtis, et me läheksime oma masinaga kohale ja et meie enda juht tõstaks ta õige akna taha. Meie töötaja sõitis tõstukiga antud aadressile, tõstis noormehe akna taha, ootas ise all mõned minutid, siis lasi noormehe alla tagasi,» kirjeldab ta, lisades, et ehkki ettevõtte on hulganisti tõstukeid rentinud, oli selline klient neile esmakordne.