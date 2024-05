Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP/Scanpix

Foto: Dimitrios Kambouris / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP/Scanpix

USA näitleja Robert De Niro 29. aprillil 2004 New Yorgis filmisündmusel

Netis leviva video kohta arvatakse, et tuntud näitleja Robert De Niro astus New Yorgis vastu Palestiina-meelsetele meeleavaldajatele, kuid CNN sai teada, et näitleja võttis tegelikult voogedastusteenuse Netflix uut sarja üles.