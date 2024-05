«Jaanuaris käisin kõhuõõneoperatsioonil ja tol hetkel arvasime, et minu seisund pole vähiga seotud. Operatsioon oli edukas, siiski leiti hiljem, et mul on vähk ja pean alustama ennetava keemiaraviga.» Printsess sõnas, et on raviga alustanud, kuid ei avaldanud pöördumises täpsemat diagnoosi.