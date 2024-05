MAGUSASÕBRAD Rosinakeeks? Õllesummeril esineva Scooteri nõudmised üllatavad taas

Muude suurele megatähele tavaliste tingimuste nagu viietärni hotell ja rangetele turvanõuetele lisaks soovib Scooter lava taha rosinakeeksi ja täielikult varustatud DJ-setupi. Artistil on kombeks enne lavaleminekut mängida isekeskis muusikat ning vajab selleks parimat tehnikat.

Eraldi on välja toodud rida tingimusi ruumide dekoreerimisel. Muuhulgas ei tohi mingil juhul kasutada neoonvalgusteid ja sinist värvi vaipa. Valgustus peab olema reguleeritava tugevusega ning lisaks on vaja ka lõhnaküünlaid.

Scooter on ka väga keskkonnasõbralik bänd, rõhutades, et tema ruumides on plastiknõud välistatud.