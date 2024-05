«Nad lasid oma külmutamisega maja täitsa korrast ära.» Helen ja Edgar Kõpp pidid hoolimatute naabrite tõttu korteri maha müüma

Sel talvel rääkisid Helen ja Edgar Kõpp «Kuuuurija» saates, kuidas nende elu on hoolimatute naabrite tõttu põrguks muutunud. Nüüdseks ongi paar armsaks saanud korteri Tartus seetõttu maha müünud. «Ausalt öeldes pigem on kerge tunne, sest nende inimestega ei saanudki kuidagi läbi saada, ükskõik, mis nurga alt proovid, see on lihtsalt võimatu,» ütleb Helen.