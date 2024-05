Kaupluse parklasse sõitnud autojuhti tabas pahameel: teine mees rahulikult sõi, samal ajal kui mina...

«Kui sisse manööverdada, siis pääseb lõpuks kenasse kitsasse «liikluspimesoolde», kus suurema autoga «õnnelikel» parkimiskoha leidjatel võrdlemisi õnnetu on välja manööverdada. Võimalik, et kuskil ilmus ka parkla korrastamise kohta teade, aga juba sissesõidul võiks olla suur kiri, et «parkimisplats suletud», «parkige võimalusel mujale» vms. Saaks ju läbi bensuka otse välja sõita, aga ega seegi sõiduteeks pole mõeldud. Hea, et tööd tehakse, aga infot selle kohta võiks rohkem olla,» räägib ta.