FOTOD «See läks otse prügikasti!» Populaarsest pitsakohast eine tellinud tallinlanna pidi pettuma

Märtsis kirjutasime, et Peetri Pizza tuli välja Gameboy Tetrise nimelise pitsaga, mis on nii mõnegi pannud kukalt kratsima. Nimelt on räppari pitsal friikartulid, kananagitsad, dipikaste ja rukola. Ehkki see kooslus tekitas pitsasõprades hämmingut, sõnas Peetri Pizza tegevjuht Marko Pleiats sõnas toona toimetusele, et nende kett ei soovigi käia tavapärast rada.