Paljastav kaader lauljatar Helen Adamsoni hotellitoast

Kui me leiame oma ellu midagi mis aitab meil olla õnnelikum, rahulolevam või end paremini tunda, siis tekib ikka soov neid teadmisi edasi anda ja ka teisele oma avastusi jagada. ☆ Kunagi tundsin ma tohutut vastutust teisi "aidata" isegi siis kui minu abi ei palutud. Rääkisin ikka oma avastustest, sest mina sain ju abi. Saamata aru, et inimene keda ma aidata püüan ei ole seda abi palunud. ☆ Nüüdseks olen ma õppinud eristama kellega ja mida jagada, sest mitte kõik, kes isegi abi paluvad, ei ole tegelikult valmis seda vastu võtma. Tihti tahavad inimesed, et keegi lahendaks nende muresid ja teinekord on väga raske kuulda, et oma muredega tuleb ise ja päriselt tegeleda. ☆ Rääkimata sellest, et isegi kui ma arvan, et ma tean mis võiks aidata inimest, kes minu arvates hädas on, ei jookse ma enam kedagi päästma ilma, et minu abi oleks palutud. Vastasel juhul võtaksin ainult vastutust teise inimeste eest ja kannaksin koormat mis ei ole minu kanda. ☆ Elus on piisavalt õppetunde ka meil endil ja mina olen aru saanud, et mina ei soovi veel lisaks kellegi teise omi. Olgugi kui palju me võime enesega pahuksis olevaid inimesi armastada, ei ole meie võimuses mitte kedagi päästa kes ise seda ei soovi. #wowyager #batumi #georgia

A post shared by Helen Adamson (@helenadamson) on Sep 29, 2019 at 10:34am PDT