PÄEVAHOROSKOOP 17. juuni: Jäärad peavad ennast tundma õppima, Kaksikute jaoks algab nädal lustakalt

JÄÄR

Õpi tundma iseennast! Kui selgeks teed, millised on sinu tugevad ja nõrgad küljed, saad teha plaane enesearendamiseks.

SÕNN

Miski ei tundu võimatu – oled valmis maailma vallutama. Kindel see, et oled ilus, tark ja tubli. Pole kahtlustki, et saad hakkama!

KAKSIKUD

Uus nädal algab rõõmsalt ja lustlikult. Tahad kaaslastega kohtuda, sest sulle on neile nii mõndagi huvitavat pajatada.

VÄHK

Merkuur ja Veenus jõuavad käsikäes Vähi märki. Oled nüüd seltskondlikum, avatum ja elavam, võtad julgemalt sõna.

LÕVI

Vaata kaasinimesi kriitilise pilguga, ära ole liiga usaldav. Oska vahet teha, kes on sõbrad, kes aga lihtsalt meeldivad kaaslased.

NEITSI

Oled inimeste hulgas, sul on vaja palju suhelda. Võimalik, et oled haaratud mingi suurejoonelise ürituse organiseerimisega.

KAALUD

Sul on tahtmine nii enesele kui ka teistele tõestada, et suudad mõndagi. On väga tähtis, et püstitaksid eesmärgi, mis on jõukohane.

SKORPION

Suunad energia peamiselt töötamisse. Oled seejuures auahne – sa ei tegutse pelgalt kohusetundest, näed pikemat perspektiivi.

AMBUR

Kavandad tegevust, mõeldes kaugemale tulevikule. Sa näed, mille kallal on mõtet vaeva näha, milline tee aga kuhugi ei vii.

KALJUKITS

Päev tõotab edu raha- ja äriasjus. Küllap on elu sundinud sind ootama, sul on plaane, mida pole olnud seni võimalik ellu viia. Tee seda nüüd!

VEEVALAJA

Edu sõltub sellest, kuivõrd hea suhtleja oled. Mõtle sellele, millise mulje oma käitumisega jätad, kuidas teised sind näevad.

KALAD

Elu tundub nüüd lihtsam ja kenam. Suudad mängleva kergusega ühendada kohustuste täitmise, lõbusa suhtluse ja suve nautimise.