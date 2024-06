NÄDALAPROGNOOS Ees võib olla haavavaid vestlusi, kuid nädalalõpp kujuneb romantiliseks

Viibime täiskuujärgses nädalas, mil energia on veel päris kõrge ning on võimalik, et paljud kogevad transformatiivseid protsesse seoses minevikumustritega ning minevikus lahendatama jäänud suhteküsimustega.

Õhus on tugev surve olukordade eest vastutus võtta, kuid see võib tähendada inimeste jaoks erinevaid asju. Mõne jaoks tähendab see enese eest seismist ja võitlemist, teise jaoks aga just millestki või kellestki lahti laskmist.

Eriti suure tähelepanu all on perekondlikult pärandunud mustrid ja ka suguvõsaga seotud teemad, kuna täiskuu leidis aset Vähi-Kaljukitse teljel. Vähk on kui juured ning Kaljukits kui kõrgele ja kaugele ulatuv latv.

Lähisuhetes võib olla samuti väga oluline aeg, mil liigutakse läbi vanadest pettekujutelmadest, valeootustest ja tühjadest lootustest, düsfunktsionaalsetest mustritest – ikka parema selguse ning arusaamise suunas.

Õnneks nädalalõpp lubab suuremat harmooniat ja kergust.

Planeediseisud nädalapäevadel

Kolmapäeval jõuab Veenus kvadraati kuusõlmedega ning Merkuur trigooni Saturniga. Veenus on jõudnud kuusõlmede keskpunktile, mis tähendab, et südameasjade ja väärtuste küsimustes viibime teeristil, kus avaneb tee minevikku, aga ka tulevikku. Nüüd on selge, et teatud viisil käitudes saavutame teatud tulemused - seda on minevikus juba palju kordi juhtunud. Aga kui valiksime uue tee? See on küll tundmatu ning nõuab mugavustsoonist väljumist, kuid kannab endas potentsiaali suureks arenguks.