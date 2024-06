Mõned päevad tagasi ilmus Facebooki gruppi nimega «Märgatud Puhjas» tekst, mis tegi paljud kohalikud elanikud ärevaks. Nimelt kirjutas üks kodanik, kuidas lapsetapjat, eluaegset vangi, Vassili Otškalenkot on nähtud ringi liikumas Tartu lähedal Elva külje all Puhjas. Katrin Lust läks kohapeale asja uurima, kas õudne kuulujutt on kohalike kõrvu jõudnud ja kas sellel jutul on ka tõepõhja.