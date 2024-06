MIS TEGELIKULT JUHTUS Kerdo Mölder suhtest Diana Klasiga: ka teised ütlevad, et olete nagu abielupaar

Facebookis jahmatas jaaniõhtul Kerdo Möldri sõpru tema postitus suhtestaatuse kohta. Nimelt oli ansambel Respekti laulja märkinud end suhtesse Diana Klasiga ning paljud sõbrad olid sellest teatest ehmunud. Kerdo ja Diana on olnud aastaid sõbrad, aga kas tõesti leiti nüüd jaaniõhtul helendav jaaniuss ning armuleek lõi vanade sõprade vahel säravalt põlema? «Eks me oleme Dianaga ammu nalja heitnud, et olemegi nii sukk ja saabas, et meid võibki võrrelda nagu paariga,» selgitab Kerdo Mölder ja tunnistab Elu24-le esimest korda, kuidas taoline postitus tegelikult sündis.