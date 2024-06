PÄEVAHOROSKOOP 26. juuni: Sõnn saab midagi olulist teada, Neitsil on mitu asja korraga käsil

Kui koduses elus on olnud stressi, siis võib see leevenduda. Tekivad uued võimalused ja positiivsed muudatused.

Võid midagi olulist teada saada või leida äkitselt lahenduse probleemile, mis on juba ammu kui kivi sinu õlgadel olnud.

Soodne päev äriasjade käimalükkamiseks. Need uksed, mis tundusid olevat igavesti suletud, võivad nüüd tasahilju lahti minna.

Merkuuri ja Saturni trigooni mõjul on sinu mõtlemine selge ja kaine. Tee pikemaajalisi plaane ja alusta nende elluviimist tasapisi.

Minevikust on mõndagi õppida. Ka raskeid hetki ja valusaid läbielamisi ei tasu unustada – neid analüüsides saad targemaks ja tugevamaks.

Tegemist on palju. Isegi kui tahaksid, poleks sul võimalik asju ühekaupa teha, paratamatult on korraga mitu tööd pooleli.

Kui saad, võta päev enda jaoks, tegele asjadega, mis on sulle eriti hingelähedased. Või suhtle kellegagi, kes sind hästi mõistab.

Tähelepanu on pigem partneri soovidel ja vajadustel. Kui teda hästi mõistad, mõjub see suurepäraselt teie suhte arengule.

Ole üksi – seda selleks, et ennast analüüsida. Vastused kõikidele küsimustele on sinu enda sees, nende välja peilimiseks on vaja süveneda.