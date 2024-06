Silvia Ilves jagab rõõmsat uudist: minu töölepingut pikendati

«Rahvusooper Estonia pikendas minu lepingut veel kaheks hooajaks,» teatab Silvia Ilves rõõmsalt Elu24-le.

Ilves räägib, et rahvusooperis Estonia töötamine on talle saanud väga armsaks esiteks ooperimaja värvikate kolleegide tõttu. «Seal on kõik nii avatud, ausad ja ehedad, ehtsad kunstnikud. Peadirigent Arvo Volmer on nii kihvt isiksus,» ütleb Ilves. «Kui võrrelda praegust töökohta mu eelneva töökohaga Eesti Riiklikus Sümfooniaorkestris, siis rahvusooper Estonia orkester on palju loovam – sobib minu natuurile kordades paremini. Mulle on väga oluline, et muusika kõnetaks. Et töö, mida ma teen, et see kõnetaks ja annaks mulle midagi. Töö rahvusooperis Estonia annab mulle palju – nii äge on kaasa teha etendustes, mida tuleb saalitäis publikut kuulama,» räägib Ilves.

Silvia Ilves Foto: Kristjan Teedema / Tartu Postimees

Muusik avaldab, et rahvusooperis Estonia on distsipliin väga tugev ja kahe aasta jooksul, mil ta on orkestris töötanud, on ta selle režiimiga ära harjunud. Tšellist tõdeb, et laste kõrvalt on tihtipeale keeruline õhtusel ajal eemal olla, kuid nad saavad hakkama. «Eks see on paras väljakutse ja suur planeerimine,» ütleb Ilves. «Prioriteet on mul alati töö rahvusooperis, seejärel saan teha muid esinemisi.»

Ilves tunnistab, et esimene aasta rahvusooperis oli väga raske. «Mind ähvardas ka see variant, et lepingut ei pikendata. See on distsipliini küsimus, et kellaajaliselt tuleb jõuda täpselt. Olen teada-tuntud hilineja ja hilinemine on olnud minu komistuskivi. Kodust tulen välja nii hilja kui võimalik, sest kodus on nii palju teha. Mul on lihtsalt nii palju kohustusi õlul. Aga olen selle üle elanud. Distsipliini areng on oluline,» räägib ta.

«Mulle väga meeldib see töö, aga tean ka, et see on suur vastutus.»

Ilves ootab põnevusega uut hooaega ja uusi etendusi, milles kaasa teha. «Ma ei ole kunagi veel mänginud rahvusooperis Georges Bizet' ooperis «Carmen», ootan selle etenduse tulekut. Samuti on kavas ballett «Sisalik»,» ütleb Ilves.