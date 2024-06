«Kui otsid endale ja oma perele ideaalset kodu, siis siin on väga äge maja müüki tulnud. Mere lähedal ja metsa servas. Vaikne ja turvaline. Soovitan soojalt,» kirjutab Rain Facebookis jagatud müügikuulutuse juurde.

Tupiktänaval asuv vägev maja asub tõepoolest vaikuse keskel. Krundi pindala on 2805 ruutmeetrit ning see asub hinnatud elurajoonis Rannamõisa külas, kus on rohelus, vaikus ja meri, kuid samas ka linna lähedus.