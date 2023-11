SODIAAGISOSINAD ⟩ Nädal lõppeb impulsiivse täiskuuga, mis toob omajagu segadust

Soovitused nädalaks

Sel nädalal hoia sihti silme ees, kuid jällegi ära kiirusta ega torma.

Takistused saabuvad selleks, et õpiksid oma energiat paremini suunama ja kasutama.

Varjatud nõrkused võivad tulla nähtavale, ent pea meeles, et suures plaanis on see sinu kasuks, mitte kahjuks.

Nädalakaart: Karikate kaks

Tarokaart Karikate kaks Foto: Shutterstock

Dagmar Lamp selgitab, et Karikate kaks räägib meile partnerlusest, teise poole leidmisest, armastusest, hingesugulusest. Kui paneme selle kaardi praeguse nädala konteksti, siis võime ehk mõelda, et seost ei olegi. Kuid siiski-siiski - Veenus hakkab justkui vaikselt ärkama ning meie südamel on aeg avaneda.

Sel nädalal pannakse meie südamed ka proovile - me oleme palju üksinduses ja üksilduses, võime saada haiget ning peame sügavale enda sisse vaatama. See annab aga meile võimaluse ehk mõista ja tänulikki olla, et tegelikult me ei ole üksi. Ka mitte nendel hetkedel, kui see tõesti nii võib tunduda, ja sel nädalal kindlasti tundubki. Hoia süda avatuna!