OOTAMATU Kohver koos Puuluubi esinemisjalanõudega läks kaduma: paljajalu on ennegi see lauluvõistlus võidetud

«Kuna meie esinejaskonna jalanõud oli vaja välja vahetada, pandi minu kohvrisse Puuluubi meeste uued esinemisjalatsid, aga tuleb tunnistada, et hetkeseisuga on lennufirma kohvri küll ära kaotanud,» nendib Marko Reikop «Ringvaates» , et keegi ei oska hetkel midagi jalanõude kohta öelda.

«Me väga loodame, et selleks ajaks kui eeter meieni jõuab, siis jõuavad ka jalanõud,» loodab Reikop ja lisab: «Puuluubi omad ütlesid, et see pole üldsegi mitte haruldus ja paljajalu on ennegi Eurovisiooni lauluvõistlus võidetud.»