Eriti sündmusterohkeks kujuneb kuu teine pool, mil teatavaid vanu negatiivseid ilminguid on võimalik võita ning nii mõnedki pead «lendavad» eest. Individuaalsel tasandil näitab see aga, et oma varjudest on viimaks võimalik üle hüpata, barjääre murda ja vajuvast soost välja libiseda.