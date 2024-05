Kallas leidis, et ajakirjanikud on oma küsimusest vaimustuses ega lase poliitikutel debateerida. «Soovin, et saaks neis saadetes rohkem debateerida, mitte nii, et on üks küsimus ja siis kõik peavad järgemööda sellele vastama. See on meil täitsa hullumaja,» lausus Kallas.