Prantsusmaa noorim koroonaviiruse ohver on 16-aastane tüdruk: kõik algas kergest köhast

Prantsusmaa võimuesindajad teatasid eile, et ööpäeva jooksul on riigis koroonaviiruse tagajärjel surnud 395 inimest. Nende seas oli ka 16-aastane Julie, vahendas kohalik leht Le Parisien .

Tüdruku ema Sabine on juhtunust loomulikult murtud ning tunneb pahameelt, et teavitustööst jääb vajaka. «Algusest peale on meile räägitud, et viirus ei mõjuta noori inimesi. Me uskusime seda, nagu kõik teisedki,» rääkis naine, kelle sõnul on olukord talumatu.