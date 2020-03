EMA PIHTIMUS ⟩ Koroona niitis 5-aastase poisi: ta lamas haiglavoodis ja küsis, kas sureb

30-aastane Lauren Fulbrook jagas Facebookis liigutavat lugu, kuidas koroonaviirus ta hea tervisega viieaastase poja Alfie haiglavoodisse aheldas. «Koroonaviirus pole nali. Palun lõpetage selle pisendamine ning enda ja teiste eluga riskimine, et saaksite pubis või restoranis käia või seitse pakki tualettpaberit osta,» alustas Lauren.

Lauren on näinud lähedalt, kui ränk võib olla koroonaviiruse mõju. «Pidin pealt nägema, kuidas mu muidu energiline 5-aastane poeg lõpetas liikumise ja söömise, ta vaevu jõi ja käis pissil,» kirjutas ema.

Poisi palavik tõusis üle 40 kraadi ning oli ühel hetkel lausa 42,3. See põhjustas ka oksendamist. «Ma vaatasin, kuidas ta hallutsinatsioone näeb ja peavalust nutab, kiirabiga haiglasse viiakse ja isolatsioonikapslisse pannakse,» kirjeldas ema.

«Ma ei kirjuta sellest, et saada tähelepanu või kaastunnet, ma tahan lihtsalt, et inimesed ennast ja teisi hoiaksid.»

Laureni sõnul oli poja veresuhkur ainult 3,7 mmol/l (selles vanuses oleks normaalne 5,5–10 mmol/l), hingamissagedus 18–20 korda minutis (normaalne on 22–34 korda) ja südamerütm 180 lööki minutis (normaalne 80–140). «Tal voolas higi ojadena, aga samal ajal olid külmavärinad, ta hingeldas ja tal oli valguspelgus,» kirjeldas ema.

Laureni jaoks oli see üks elu kohutavamaid läbielamisi, kuna ta ei saanud last kuidagi aidata. «Ta lamas haiglavoodis ja küsis mult, kas ta sureb – emana murdis see mu südame,» tunnistas naine.

Nüüd läheb Alfie tervis vaikselt paremaks. «Ma ei kirjuta sellest, et saada tähelepanu või kaastunnet, ma tahan lihtsalt, et inimesed ennast ja teisi hoiaksid. Mida varem kõik sotsiaalset distantsi hoidma hakkavad, seda kiiremini see mööda läheb,» kirjutas Lauren.

Laureni postitust on jagatud üle 52 000 korra ning see on saanud üle 10 000 kommentaari.