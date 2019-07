Kalamajalase koer on kadunud, aga kõik ei ole nii nagu esialgu paistab

«Äkki nüüd annaks koera tagasi. Äge oli mängida, aga pole ju Teie oma,» kirjutab koeraomanik oma postituses. Täpsustades, et väikesekasvuline koer nimega Lote elab Telliskivi Rimi taga ketis. «Kuna ta juba kaks aastat ilusti sõna kuulanud, siis läksin eile natsa ülbeks ja jooksime üle tee, et muusikat kuulata. Nii kui inimesi nägi oli kadunud,» kirjeldab omanik. Postitustest selgub, et koer saab ketist vabaks igal õhtul, mil tal võimaldatakse vabalt jooksmist. See ajab omakorda teemat jälgivad loomasõbrad marru. Üks neist kirjutab teemaalgatajale vastuseks: «Keset Tallinna linna lased koera juba 2 aastat üksi tänavale? Selle asemel et ise koeraga jalutada? Sa pole normaalne koeraomanik. Sul ei tohiks koera üldse ollagi! Sinu kohustus on nüüd koer üles otsida. Pane temast pilt siia, et teaks millisest koerast jutt.» Siis selgub, et sama koer oli jooksus ka eelmise aasta veebruaris, mil omanik oma looma taga otsis.

Koeraomanik on hooletusega silma paistnud varemgi. Üks teema jälgijatest kirjeldab oma kogemust: «Sellele koerale on vaja head ja armastavat omanikku. See on juba mitmes kord. Koer välimuselt justkui pikajalgne taks. Kord oli ta öökülmaga öö otsa Toompuiestee koerapargis, kord varastasid joodikud ta ära ja nüüd jälle uus olukord. Olen selle koeraga jalutamas käinud pärast Toompuiestee intsidenti, kus omanik ei julgenud koeraga enam tänavale minna. Kahetsen, et toona midagi teisiti ei teinud.»



Järgmine teadja avaldab, et sedavõrd väike koer ei tohiks õues ketikoerana elada. «Öelge palun, mis teil arus on? Te hoiate sellise karvkattega, õrnakest koera KETIS, ÕUES??!! Selline on toakoer! Oleks minu teha, ma võtaks teilt igasuguse loomapidamisõiguse ära,» põrutab loomasõber.



Koera omanik on veendunud, et ta lemmik on pihta pandud ja palub nüüd oma looma tagastada. «Nagu Kreisiraadios öeldi, et võta, aga pane palun pärast tagasi,» kirjutab ta kommentaariks.



Kaks ööpäeva kadunud olnud koer Lota on siiani leidmata.