«ROALDI RETKED» Dubais elav eestlannast onlyfansitar Sandra Roosme: enamikus kohtades on turvamehed, kes keelavad pildistada

«Tegelikult on siin ülipaljudel Onlyfans ja paljudel minu sõbrannadel ka, kuid põhireegel on see, et taustal ei oleks mõnda Dubai ehitist, sest alastipildid ei sobi siia kultuuri,» räägib tallinlanna Sandra Roosme saates «Roaldi retked», kuidas ta pandeemia algusaastatel Dubais uut elu alustas. «Enamikus kohtades on ka turvamehed, kes keelavad pildistada, sest turvalisus on oluline.»