Lahkunud Onu Bella tsitaadid tööst, elust ja haigusest

«Muide, need praegusel ajal nii populaarsed ja paljureklaamitud tegevused nagu puude kallistamine, kristallidega manipuleerimine ja muu analoogne posimine on minu empiirilise kogemuse põhjal pigem fantaasiavaldkonda kuuluv komejant kui tõsiselt võetav ravimeetod.»

«Mul on jäänud antidepressandid peale ja mul on fun ja chill olla.»

«Võrrelda mind ja Üllar Jörbergi? Siinkohal võiks võrdlevast aspektist võrrelda Elvis Presleyt ja Lady Gagat. Kas see on siis mõistlik? Nonsenss!»

«Olen sellisesse ikka jõudnud, kus peaksin endale vaatama naise, kes oleks minust vähemalt poole noorem. Ja noored naised ei tohiks sellist ettepanekut oma meeltesegaduses tõrjuma hakata. Vanemad mehed on sarved ammu maha jooksnud ja harilikult on neil ka pappi rohkem. 20–22-aastane jorss elab mingist õppe- või pangalaenust. Mis elu see on! 20–25-aastasele kenale noorele eesti naisele oleks mina nii isa kui mehe eest … Ja veel: mehed surevad varem ära ning minu varandus jääks sellele naisele. Olen sale, nooruslik, õllekõhtu pole, kiilaks läinud ka pole. Eesti naised, mida te ootate!?»