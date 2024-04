«Sellist anekdooti nägin mina esimest korda... Ma olen 16 aastat reisil käinud!» sõnas mõni aeg tagasi Egiptuses Sharm El-Sheikhis puhkamas käinud Sirje saates «Sotid selgeks». Naise sõnul puudusid hotellist nii lauanõud kui ka isegi vesi ja sai! «Mina leian, et see on inimõiguste kõige julmem rikkumine!»