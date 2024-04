ELU PARADIISISAAREL Kariibidel töötav tallinlanna Kadri: olen sukelduma viinud nii Leonardo DiCapriot kui ka Bruce Willist

«Meie töö on vastata kutsetele ja see ampluaa on väga lai, tegeleme asjadega tähtsuse järjekorras,» räägib tallinlanna Kadri Kullerkupp saates «Roaldi retked», kuidas ta kakskümmend aastat tagasi Kariibidel uut elu alustas. Kadri on töötanud mitmetes ametites, alates tuletõrjujast ja sukeldumisinstruktorist kuni laevakaptenini. «Inimesed tulevad tihti tänaval ligi, et öelda aitäh. See annab jõudu edasi tegutseda.»