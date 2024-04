PÄEVAHOROSKOOP 26. aprill: Jäär on õige uljas meeleolus, Neitsi peab lubama endale midagi erilist

Küllap oled õige uljas meeleolus, tahad proovida midagi uut ja põnevat. Sul on soov oma julgus proovile panna.

Reedel on lihtne on argiasjad unustada ja end puhkuselainele saada. Sulle meeldib end ilusasti riidesse panna ja muretult lõbusale peole hõljuda.

Võta aega kallimaga kahekesi olemiseks, rääkige hingelistel teemadel. Neid niite, mis teid ühendavad, on üllatavalt palju.

Rahaasjus on aeg paljutõotav – tugev vaist juhib sind õiges suunas. Sul on jõudu ja pealehakkamist, et äriasjad käima lükata.