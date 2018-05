Viimsele teekonnale asunud Onu Bella: Tuleb näpud püsti ajada, kuniks elu on antud

Laulja, saatejuht ja kirjanik Onu Bella andis kogemusest ajendatuna välja raamatu «Tappa prostata vähk», mis on tema sõnul segu reaalsusest ning fiktsioonist. «Raamatus on kolm põhilugu ja nad on kõik omavahel seotud. Üks osa on reaalsus ja teine fiktsioon,» kirjeldab mees teost, kuhu on põimitud palju isiklikku ning valusat.