ELU25 Asko Künnap: Eesti rahvusriik tükkis oma arusaamatu haldjakeelega

Mõnda taustast

Kõigepealt mõni rida taustast. Eesti Kirjanike Liit on üle saja aasta tagasi asutatud kui kirjanike ja kriitikute kutseühing ja see ühendab siiani nii eesti kirjanikke, ilukirjanduse tõlkijaid, kirjanduskriitikuid kui -teadlasi. Eesti keel on Eesti rahvusriigi alus, usk ja usund, tegelikult ka asutamise põhjus. Eesti kirjakeel, kirjandus kui selle säsi ja kõrgkeele elusana hoidja, on Eesti riigi ja Eesti kui nähtuse, anomaalia, sündroomi tüvi. Kõik muu, mis meil siin on või mida me tahame saavutada, idaneb ja hargneb sellest.