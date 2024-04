NAISTEKÄTŠ ⟩ Mallukas sai maineka pulmakorraldaja sõimu osaliseks: keerasin ukse lukku, veidi hirmus hakkas juba!

«Sa plastmassist h**r võta kohe kõik postitused maha...» just sellise kirja sai blogija Mallukas ühel hilisel õhtupoolikul. Malluka väitel kirjutas talle nii juba varasemalt negatiivselt alanud vestluse jätkuks üks üritustekorraldaja, kes aga ise märgib toimetusele, et seda konkreetset kirja ei ole tema saatnud. «Mis huvi mul peaks sellist asja teha olema, et õli veel tulle valada, kui kõik, mida ma palusin, oli eravestluse eemaldamine avalikust ruumist ja enda rahule jätmine... See isik seal, keegi Airi Tammsaar, kes sõimab Marianni plastikuks, ei ole mina.»