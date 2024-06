Elina Pähklimägi: olen leidnud triatlonis enda pelgupaiga. Ärevuse, tumedad mõtted ja nutuhood olen ära lahendanud trennis

«Kui ma eelmine aasta sain oma klubilt klubi esindussärgi, mida poodiumitel kanda, siis pakkisin ta ilusti kokku ja panin kappi. Ma teadsin, et oma esimesel aastal ei saa see kasutust. Eile aga võtsin ta kaasa. Mitte sellepärast, et ma oleks uskunud, et mul poodiumile asja. Aga sellepärast, et meenutada seda tööd, mida on saanud teha ettevalmistuses; neid pisaraid, mida basseinis sinna prillidesse kogunes,» tunnistab Pähklimägi ja lisab: «Ma olen leidnud triatlonis oma pelgupaiga. Oma ärevuse, tumedad mõtted ja nutuhood olen ma ära lahendanud trennis. Rattal, joostes, vees...»