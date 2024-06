Ajal, mil Pariisi olümpiamängudeni on jäänud vaid kuu aega, on ühismeedias liikvele läinud erinevate riikide olümpiarõivad. Muidugi ei ole märkamatuks jäänud ka Eesti, kuid seda mitte positiivsetel põhjustel.

Mai alguses kõvasti eestlastelt endilt kriitikat saanud olümpiarõivad, mille läbivaks materjaliks on teksa, on otsapidi jõudnud ka välismaalaste hambusse. Eelkõige rõõmustavad Eesti olümpiavormi ebaõnnestunud disaini üle brasiillased, kuid inetuid sõnu on öelnud ka näiteks austraallased ja prantslased.