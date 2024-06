SODIAAGISOSINAD Suhetele keskenduval nädalal purunevad viimased illusioonid: toimub uue harmoonia otsimine

Soovitused nädalaks

Hoia julgelt südames väärtusi ja kvaliteete, mis on sinuga tõelises kooskõlas ning ole valmis astuma uutmoodi samme, et nendeni jõuda.

Kui miski puruneb su käte vahelt või südamesopis, usalda, et kaob vaid see, mis oli niikuinii illusoorne.

Jah, mingil põhjusel sa tunned, et sulle on nuga selga löödud. Asjad, mida pidasid tõeks, seda ei ole. Aga trikk on mitte liiga sellesse hetke kinni jääda. Nuta ja leina, kui on vaja, aga kui sa jõllitad ainult seda, millest oled ilma jäänud, jääb sul nägemata kõik muu uhke ja ilus, mis sinu jaoks nüüd on saadaval.