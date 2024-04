NÄDALAPROGNOOS Volbriööl käivituvad tulised energiad: nädal lõppeb võidukalt

Sel nädalal toimub ümberkorraldumine mees- ja naisenergias. See võib muidugi mõjutada palju suhteid, kuid puudutab tegelikult nais- ja meespoolt meie kõigi sees.

Mõlemad energiad lähevad tagasi väljendusse, mis on kummalegi loomupäraselt omane. Viimastel nädalatel on see olnud aga vastupidi – Veenus liikus initsiatiivikas Jääras ning Marss ebamäärases Kalades. See survestas kumbagi planeeti, sest need pidid leidma viisi, kuidas ebasoodsates tingimustes hakkama saada.

Meesenergia funktsioneeris sel ajal otsustusvõimetumalt ning naisenergia võis võtta fuuria kuju. Iseenda sees tähendas see aga, et kuigi oma soove tajuti tuliselt, siis puudus oskus või võime nende suunas sirgjooneliselt liikuda. Parimal juhul võis tulemus olla sellegipoolest originaalne ja loov.

Alanud nädal taastab loomulikuma tasakaalu, kuid selleks tuleb enne teatavad nurgad maha lihvida.

Planeediseisud nädalapäevadel

Esmaspäeval kell 14.32 sisenes Veenus Sõnni ja teisipäeval kell 18.33 jõuab Marss Jäära. Mõlemad planeedid on saabunud oma kodumärkidesse, mida nad ka valitsevad! Selles on kaunist kosmilist korrapära, mis sobibki Päikese Sõnnis viibimise aega, sest teadagi, armastab Sõnni märk traditsioone ja lihtsust. Tundub, et viimaks on ka ilm muutunud aastaajale kohaseks.

See kombinatsioon aitab paremini oma soove ja väärtusi teadvustada ning siis nende suunas ka konkreetseid samme teha. Elu läheb rohkem oma loomulikku rütmi ning see on kindlasti hea uudis ka taimekasvatajatele.