Tegelikult ükski taevane seis ei kordu kunagi päris identselt, sest teiste planeetide asukohad on muutunud ning oluline on tervikpilt. Minevik ei kordu, sest isegi sarnase olukorra taas tekkides on kontekst juba nii palju muutunud ning oleme jõudnud järgmisele spiraalikeerule.