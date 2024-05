Esimene seis näitab, et on aeg teha väga julgeid samme, mis viivad päriselt edasi. See nõuab natuke tundmatusse hüppamist, aga usalduses. Tuleb tegutseda oma individuaalse äratundmise järgi, sõltumata eelnevatest kokkulepetest, liitudest ning isegi vabastades vajaduse iga hinna eest rahu ja häid suhteid hoida. Iseennast ei tohi enam tagasi hoida. Siin on vaja võtta kasutusele sõdalase energia ning suunata see heade eesmärkide saavutamisse.