Tänavu 10. mail otsustati, et autoroolis olnud 83-aastasele mehele, keda saates nimetatakse Indrekuks, ei esitata süüdistust, kuna ta oli õnnetuse põhjustamise ajal dementne. Mees oli süüvõimetu, mistõttu ei saa talle karistust määrata. Kokkupõrke tagajärjel elu kaotanud lapse ema Liisa on prokuratuuri otsuses pettunud. «Eeldasime, et see mees saab riigi poolt karistatud,» ütleb ta ning ei suuda seda mõista, et keegi ei vastuta lapse surma ja emale tekitatud raskete vigastuste eest. Alles hiljuti suutis Liisa uuesti kõndima hakata.