SKANDAAL EI VAIBU Holland kaebas päevi enne disklahvi teeninud «ähvardust» Eurovisiooni turvalisuse üle

Tundub, et 68. Eurovisiooni lauluvõistluse draama ei vaibu ning ajaloolise diskvalifikatsiooni teeninud Hollandi rahvusringhääling AVROTROS jätkab oma artisti, Joost Klein i, kaitsmist. Nõnda jätkuvad pinged Hollandi ja Eurovisiooni korraldaja European Broadcasting Union (EBU) vahel.

Elu24 vahendas teisipäeval, 14. mail, et Kleini juhtumi uurimine on lõppenud ja otsus süüdistuse kohta peaks tulema mõne nädala jooksul. Hetkel ei ole teada Kleini ähvarduste sisu ega see, mis lava taga täpselt toimus.