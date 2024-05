VEEALUNE VIDEO Tallinna madalalt leiti 1935. aastal alla kukkunud lennuk: esmapilgul meenutas see mingit toruhunnikut

1935. aasta 9. oktoobri hommikul kell 8.12 startis Soomest kuueliikmeline vesilennuk. Tallinnasse, kuhu lennuk oleks pidanud 40 minutit hiljem jõudma, see paraku ei maandunudki. Nüüd on aga tuukrid lennuki osad 70. meetri sügavuselt üles leidnud. «Esmapilgul meenutas vrakk mingit toru hunnikut ja ei olnud kindel, et tegu on lennukiga,» meenutab tuuker Kaido Peremees.