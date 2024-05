Selle maailmavaate järgi ei pea täiskasvanud inimeste omavahelise suhtluse järele keegi valvama või vastutama, kui keegi ei kasuta vägivalda või sundi, ei kuritarvita ametipositsiooni vms, siis on kõik lubatud. Moraaliseadus on iga inimese sees, tema südametunnistuse asi. See, mis toimub vägivalla ja sunnita kahe täiskasvanud inimese vahel, jääb täielikult nende südametunnistuse asjaks, kellegi kolmanda asi pole siin moraliseerida. See, mis tundega vaatab peeglisse nõunik, on tema ja ainult tema asi, see, mis tundega vaatab peeglisse (või oma lapse, lapse ema otsa) Jaak Madison, on tema ja ainult tema asi.