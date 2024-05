«Avasta üht Eesti peidetud pärlit!» Kuulus Michelini teejuht kiidab Muhumaad taevani

«Kui plaanite lühikest reisi välismaale, on paljude reisijate esimene mõte suunduda otse suurlinnadesse. Inimesi ja tegevusi täis, tundub loogiline ja kahtlemata lõbus valik – aga tähelepanuta jäänud see, et maapiirkondades üle maailma on peidus nii palju aardeid,» kirjutatakse Michelini lehel.