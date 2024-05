KLÕPS «Pillid autosse?» Jüri Ratase valimisnänn tekitab ühismeedias furoori

«Mis tablette Jüri jagab?» uuritakse sotsiaalmeedias, viidates Euroopa Parlamenti pürgiva Jüri Ratase valimisnännile. «Seal on sees pisikesed tordikesed,» on kommentaarium humoorikaid pakkumisi täis. Riigikogu aseesimehe nõunik aga selgitab, et idee oli teha kampaaniatooted, mis on ka kasulikud.