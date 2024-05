«Avastasin, et vene keel, mis on Balti riikides tavapärane, oli asendatud ukraina omaga,» kurtis Eestis elav venelane, kes avastas poest ostetud kohvipakilt, et tema emakeel oli asendatud ukraina keelega. Mehe kriitiline postitus sai Xis ohtralt tähelepanu, sellele reageeris ka president Toomas Hendrik Ilves.