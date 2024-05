«Reisil oli kõik väga tore ja kõik reisile pandud eesmärgid said rahuldatud, kinkisin talle ka ägeda intiimehte, millest üks läks nabasse ja teine alla piirkonda,» muljetab Brigita Antoni eksabikaasa ja lapse isa Aimar Anton, kuidas Taimaal veedetud puhkust nauditi koos perega täiel rinnal.

Brigital on reisist aga hoopis teine nägemus. «Reis oli küll tore, kuid see ei olnud ideaalne,» märgib ta ja lisab, et intiimehtest ei tea ta midagi. «Ta ei ole mulle sellist asja ostnud ning ta mõtleb asju välja.»