SODIAAGISOSINAD ⟩ Transformatiivsele täiskuule järgneb kummaline segadus: tegevus tuleb joondada hingekutsega

Soovitused nädalaks

Dagmar Lamp selgitab, et Täht on kaunis ja lootust täis kaart, mis sümboliseerib selgust, inspiratsiooni ning sisemist juhatust. Selle nädala jaoks võib see tähendada, et sul on võimalus näha selgemalt oma eesmärke ja unistusi ning leida tee nende poole liikumiseks.