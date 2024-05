Tarbijakaitseamet tegi otsuse Tallinna vanahärra ja Novatoursi reisibüroo vahelise vaidluse osas

Jaanuaris avaldas Elu24 artikli palju reisinud tallinlasest Arvo Joametsast (77), kellel tekkis vaidlus reisibürooga Novatours, kuna meest ei lubatud Seišellide reisile, mille eest ta oli tasunud 1769 eurot. Joamets ei saanud reisile, sest lennujaamas selgus, et tal puudub riiki sisenemise deklaratsioon, mis oleks pidanud täidetud olema 12 tundi enne lennu väljumist. Kui Joamets mõned päevad enne reisi algust büroos kohapeal käis, et uurida, kas tal dokumentidega kõik korras on, sai ta sealt enda sõnul kinnituse, et kõik vajalik on olemas. «Reisibüroo töötaja ei öelnud, et mul midagi puudu oleks,» ütles Joamets Elu24-le.