VIDEOKLIPP «Mis siin toimub, ma ei saa aru?» Tallinna linnavolikogu istungil läks laamendamiseks

«Vabandage, kas see on linnavolikogu või Paldiski mnt?» uuritakse Xis (endine Twitter) ringleva video juures. Klipilt on näha, kuidas Tallinna linnavolikogu istung on äkitselt käest läinud. «Tasa!»; «Paluks vaikust!» hüüavad volikogu liikmed läbisegi, samal ajal kui mitmed liikmed jalgadega vastu laudu tagusid. «Mis siin toimub, ma ei saa aru?» hüüatab ühtäkki Helle-Moonika Helme.