GALERII ⟩ «Reede ÕHTU!» saates katsuvad omavahel rammu tuntud isa-tütre duo

Eesti parima meelelahutussaate tiitliga pärjatud «Reede ÕHTU!» saates on lisaks vaatajatele südamelähedaseks saanud ülesannetele ka kaks humoorikat ja kaasahaaravat vooru. Saatejuhtidel Piretil, Robil ja Jüril on pinge peal, et valida enda kõrvale just see õige tuntud kaasvõistleja.